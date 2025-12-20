ТАСС: в Химках при взрыве погиб подросток

Еще два человека пострадали

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. В Химках при взрыве погиб человек, еще два пострадали, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате взрыва погиб один подросток, еще один пострадал. Также среди пострадавших - женщина", - сказал собеседник агентства.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельство произошедшего", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России, не уточнив подробности.

Территория взрыва неизвестного устройства в Подмосковье оцеплена, ведутся следственные мероприятия, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

"В 18:09 оператору системы 112 поступило сообщение о взрыве вблизи дома 1 в Банном переулке. На данный момент на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена. Ведутся следственные мероприятия", - написала Землякова.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее сообщала, что подросток погиб в Подмосковье в результате взрыва неизвестного устройства.