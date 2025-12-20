В Подмосковье при взрыве неизвестного устройства погиб подросток
17:33
обновлено 17:45
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках.
При взрыве также пострадали еще один подросток и женщина, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
"Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. Горе. При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написала она в своем Telegram-канале.