Уголовное дело завели после гибели подростка в Химках

При взрыве также пострадали два человека

Обстановка на месте взрыва неизвестного устройства в Химках © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подмосковный СК возбудил дело по факту гибели подростка и ранения двух человек при взрыве в подмосковных Химках, сообщает ведомство.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в ведомстве. СК проводит необходимые следственные действия.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Химках, сообщает ведомство.

"Городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует химкинский городской прокурор Андрей Гвоздев", - говорится в сообщении.

При взрыве погиб 12-летний подросток. Еще один мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Пострадала и находившаяся поблизости 51-летняя женщина, она также госпитализирована.