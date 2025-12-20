Названа причина взрыва в Химках

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом бытового назначения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неосторожное обращение с взрывоопасным предметом стало причиной взрыва в подмосковных Химках, в результате которого погиб подросток и еще два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Там указали, что, по предварительной информации, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

В ГУ МВД добавили, что инцидент произошел во дворе дома в Банном переулке в микрорайоне Сходня в Химках. При взрыве погиб подросток, второй несовершеннолетний и женщина пострадали, сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.