Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

Двоих пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Московской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пострадавших при взрыве в Химках госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Московской области.

"В результате взрыва [в подмосковных Химках] пострадало 3 человека, из них 1 погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.