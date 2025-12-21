Мальчик из Югры, чью мечту исполнил Путин, загадал желания на следующий год

Теперь Тимур Рясной хочет побыть автомехаником на СТО и поработать на скорой помощи, рассказала его мама

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пятилетний Тимур Рясной, которому президент РФ Владимир Путин помог исполнить новогоднее желание - попробовать себя в роли сотрудника ДПС, на следующий год уже загадал два новых желания. Мальчик хочет поближе познакомиться с работой автомеханика на СТО, сообщила журналистам мама ребенка Анастасия Рясная.

Читайте также

Мечта маленького Тимура: как Путин помог мальчику стать "юным сотрудником ДПС"

В пятницу Путин позвонил семье, чтобы узнать о впечатлениях от исполнения желания, а также поздравить Тимура и его родных с наступающими праздниками. Мальчик поблагодарил главу государства за исполнение мечты и уточнил, может ли отправить подарок. Он передал президенту через Движение первых подарок - коллаж на тему новогодних мечтаний с элементами, отражающими Ханты-Мансийск.

"На следующий год у него в развитии две идеи - это побыть автомехаником на СТО и на скорой помощи также он хотел бы поработать, попробовать себя" , - рассказала мама мальчика.

3 декабря Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний" и выбрал три открытки, на которых дети написали свои мечты. Одна из открыток была от пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО - он хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Читая желание Тимура, президент тогда с улыбкой заметил: "Надеюсь, будет вести себя вежливо, одинаково вежливо со всеми участниками движения".

В результате ребенок вместе с мамой приехал в Москву, побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и посетил музей Госавтоинспекции, где состоялась торжественная церемония посвящения его в юные инспекторы движения России. Затем мальчик прокатился на патрульном автомобиле по московским улицам и познакомился с работой сотрудников дорожно-патрульной службы.