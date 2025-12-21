В Москве прирост снега предстоящей ночью и утром может составить до 1 см

Количество прогнозируемых осадков в этот период составит 1-3 мм

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прирост снега на территории Москвы предстоящей ночью и утром может составить до 1 см. Такой прогноз озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается, что в период с 21:00 до 09:00 мск понедельника прирост снега в столице может составить до 1 см, количество прогнозируемых осадков в этот период составит 1-3 мм", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что предстоящей ночью на фоне облачной погоды пройдет снег и мокрый снег при температуре воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть в столице западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в связи с ожидаемой непогодой с 23:00 мск в городе начнет действовать желтый метеорологический уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные погодные условия. "На территории Москвы ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах - гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, потому объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный уровень будет действовать до 21:00 мск понедельника. "На дорогах возможна гололедица", - предупредили в Гидрометцентре РФ.

В Московской области также ввели желтый уровень погодной опасности по той же причине, только действовать он начнет с 22:00 мск. Синоптики предупреждают, что к вечеру понедельника гололедица на дорогах Подмосковья может стать очень сильной.

В столичной мэрии в связи с непогодой призвали водителей отказаться от поездок по мегаполису на личных машинах и пользоваться общественным транспортом. При этом в комплексе городского хозяйства подчеркнули, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы в связи с ожидаемой непогодой. "Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отметили в комплексе.