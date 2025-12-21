Белорусская делегация привезла в Петербург подарок для Путина

Это картина, которую белорусский президент Александр Лукашенко подарил российскому лидеру на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что делегация республики привезла в Санкт-Петербург картину для российского лидера Владимира Путина.

Ранее она проинформировала, что белорусский президент Александр Лукашенко подарит коллеге из РФ в честь его дня рождения картину с видами Валаама.

"В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз. Потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России, для того, чтобы ту масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России, картину мы привезли", - сказала Эйсмонт в эфире Первого канала.

Лукашенко находится с визитом в РФ для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.