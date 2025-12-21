В Поморье восстановили около 2,3 тыс. км ЛЭП после сильных снегопадов

Энергетики включили 183 линии электропередачи и 2 055 трансформаторных подстанций

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили 2 292 км линий электропередачи после снегопадов в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили 2 292 километра ЛЭП в Архангельской области после сильных снегопадов. Энергетики включили 183 линии электропередачи и 2 055 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

В архангельском филиале "Россети Северо-Запад" сохраняется особый режим. Сильные снегопады и "температурные качели" с переходом через ноль градусов приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты продолжают работать.

Ранее глава региона Александр Цыбульский сообщил, что без света остаются более 6 тыс. человек в 144 населенных пунктах.