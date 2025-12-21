Песков не раскрыл, какие вопросы на "Итогах года" ему не понравились
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что не все вопросы на "Итогах года" с президентом РФ Владимиром Путиным отличались глубиной. Таким образом он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, какие именно из обращений на прямой линии и большой пресс-конференции ему не понравились.
"Ну, я конкретно не буду говорить, - сказал Песков, подчеркнув, что речь идет о его личной точке зрения. - Какие-то вопросы мне показались не столь глубокими".
По его мнению, возможность задать президенту любой вопрос предполагает, что каждый захочет спросить "что-то действительно глубокое". "Как мне показалось, не все это сделали. Но кто-то это действительно сделал, было очень много интересных [вопросов]", - отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил журналистам, что какие-то вопросы на "Итогах года" ему понравились, какие-то нет, но главное, что журналисты могли спросить то, что хотели, в абсолютно свободном режиме.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию президента. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.