Песков не раскрыл, какие вопросы на "Итогах года" ему не понравились

По мнению пресс-секретаря российского лидера, возможность задать президенту любой вопрос предполагает, что каждый захочет спросить "что-то действительно глубокое"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что не все вопросы на "Итогах года" с президентом РФ Владимиром Путиным отличались глубиной. Таким образом он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, какие именно из обращений на прямой линии и большой пресс-конференции ему не понравились.

Читайте также

История больших пресс-конференций и прямых линий Путина

"Ну, я конкретно не буду говорить, - сказал Песков, подчеркнув, что речь идет о его личной точке зрения. - Какие-то вопросы мне показались не столь глубокими".

По его мнению, возможность задать президенту любой вопрос предполагает, что каждый захочет спросить "что-то действительно глубокое". "Как мне показалось, не все это сделали. Но кто-то это действительно сделал, было очень много интересных [вопросов]", - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил журналистам, что какие-то вопросы на "Итогах года" ему понравились, какие-то нет, но главное, что журналисты могли спросить то, что хотели, в абсолютно свободном режиме.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию президента. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.