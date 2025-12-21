ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Майкопе завершили ремонт водопровода после аварии

В трех районах города полностью отключали воду
Редакция сайта ТАСС
19:58

МАЙКОП, 21 декабря. /ТАСС/. Работы по ликвидации аварии на водопроводных сетях, из-за которой без воды остались три района в республиканском центре Адыгеи Майкопе, завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Сварочные работы на трубопроводе по ул. Шоссейной завершены. Начинается поэтапное заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

21 декабря МУП "Майкопводоканал" сообщил, что на улице Шоссейная (район "Карионтары") перекрыта холодная вода из-за порыва трубы. В трех районах города полностью отключили воду, в остальных было понижено давление воды на верхних этажах. 

