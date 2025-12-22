Эксперт Вахрушева рассказала об опасности нового вида гонконгского гриппа

Пока нет данных, что вирус может приводить к тяжелым осложнениям, сообщила кандидат медицинских наук

Редакция сайта ТАСС

© Максим Гордеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Новый вариант гонконгского гриппа - подтип K выявлен на территории России, но он пока не представляет серьезной опасности. Об этом ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"На территории России на данный момент выявлен так называемый подтип K. Это новый подтип, который является вариантом гонконгского вируса. Отмечается рост его распространенности на территории РФ, однако пока нет данных, что он может приводить к каким-то тяжелым осложнениям. Важно отметить, что, по сообщениям мирового медицинского сообщества, данный подтип вируса остается чувствительным к противовирусным препаратам, используемым в лечении гриппа", - сказала она.

Вахрушева пояснила, что с точки зрения эпидемиологии каждый год врачи встречаются с таким явлением, как антигенный дрейф.

"Это когда у нас штаммы вируса, с которым мы встречаемся каждый год, претерпевают некоторые мутации. Именно в связи с этим мы видим не стопроцентную эффективность от вакцин, а небольшой процент вируса может выскальзывать из-под действия вакцин. Это означает, что типичные виды вируса, с которыми мы встречаемся каждый год, претерпевают минимальные мутации и изменения своего генетического состава, именно в связи с этим не добиваемся 100% эффективности вакцины, всегда есть окошко для измененных вариантов вируса, которые могут поражать человека", - пояснила эксперт.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он уже выявлен в 30 странах по всему миру.

В беседе с ТАСС Вахрушева сообщала, что темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, отмечается снижение скорости прироста числа новых заболевших. При этом эксперт отметила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тыс. населения.