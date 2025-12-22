Жительнице Красноармейска не продали билет из-за русского языка

По словам женщины, она смогла совершить покупку только после того, как обратилась к кассиру на украинском языке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Женщине из Красноармейска отказались продавать билет до дома из Львовской области за обращение на русском языке. Об этом рассказала сама жительница города по имени Лариса в видео от Минобороны РФ.

"Поехала я в Трускавец (город в Львовской области - прим. ТАСС) ребенка забирать. Пошла билет заказывать. "Кто последний в очереди?" Стоят, как воды в рот набрали. Сегодня так, и завтра так, и билетов для меня нет, чтобы вернуться назад. А потом одна женщина говорит: "Не разговаривайте по-русски", - рассказала она.

После услышанного она вновь попыталась купить билет, но уже обращалась к кассиру на украинском языке, и ее просьбу удовлетворили.

Лариса также рассказала об отношении жителей Красноармейска к солдатам ВСУ, которые находились в городе до его освобождения. "Честно сказать, их люди ненавидели, им в спины плевали", - сказала она, добавив, что солдаты ВСУ размещали артиллерийские снаряды рядом с ее домом.

30 ноября начальник Генштаба ВС РФ и командующие группировками "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о положении дел на фронте. Главной темой стало освобождение ВС РФ Красноармейска.