Парламент Нового Южного Уэльса намерен ужесточить законы об оружии и о протестах

В регионе рассматривают поправки, ограничивающие оборот огнестрельного оружия, сообщил глава правительства штата Крис Миннс

СИДНЕЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс рассматривает поправки, ограничивающие оборот огнестрельного оружия в регионе и позволяющие запрещать проведение акций протеста. Об этом сообщил глава правительства штата Крис Миннс.

По его словам, после одобрения парламентом поправки позволят полностью запретить публичную демонстрацию террористической символики и предоставят полиции более широкие полномочия для обеспечения безопасности во время публичных собраний. "Предусмотрены также самые жесткие изменения в сфере оборота огнестрельного оружия. Будет ограничен доступ к оружию повышенного риска, ужесточены правила лицензирования, хранения и надзора за его владельцами", - указал Миннс, выступая перед журналистами в Сиднее.

Отмечается, что изменения в закон, регулирующий оборот огнестрельного оружия, включат ограничение в 4 единицы оружия на человека (за исключением профессиональных стрелков, которым позволят владеть не более чем 10 единицами оружия), обязательное продление лицензий каждые два года, запрет на поясные магазины и требование об обязательном членстве в стрелковом клубе для владельцев оружия. Изменения в законах о протестах позволят главе полиции штата Новый Южный Уэльс запрещать проведение любых протестов на три месяца после террористической атаки, а также отказывать в проведении масштабных публичных акций как в определенном районе, так и по всему штату.

Ожидается, что 22 декабря законопроект будет принят нижней палатой парламента, а уже 23 декабря его поддержат депутаты верхней палаты.