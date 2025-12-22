В Сиднее на месте теракта установят постоянный мемориал

Как сообщил представитель городского совета района Уэверли, перед этим с площадки перед павильоном пляжа Бондай уберут букеты, свечи, личные письма, которые оставили местные жители в память о жертвах

СИДНЕЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Сиднея убирают цветы и свечи с площадки перед павильоном пляжа Бондай, чтобы установить постоянный мемориал на месте теракта, произошедшего 14 декабря. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя городского совета района Уэверли.

По его данным, несколько тысяч букетов, свечей, личных писем и памятных знаков, возложенных местными жителями у павильона пляжа Бондай в память о жертвах теракта, будут убраны, поскольку власти планируют на этом месте возвести постоянный мемориал. "Обсуждение этого проекта с еврейской общиной состоится в ближайшее время, но у нас уже есть множество предложений о том, как почтить память погибших в этой невыразимой трагедии", - приводит издание слова представителя горсовета.

Отмечается, что работа "по демонтажу импровизированного мемориала" будет проведена совместно с представителями общины и так, чтобы можно было "сохранить воспоминания о том, как люди отдавали дань погибшим". "Еврейский музей соберет открытки и другие предметы, оставленные в память о жертвах. Утилизация цветочных композиций будет выполнена с максимальным уважением и заботой, а все игрушки передадут в дар нуждающимся или желающим их получить", - подчеркнули в совете.