Вильфанд: на дорогах Москвы ожидается сильная гололедица
Редакция сайта ТАСС
03:06
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сильная гололедица на дорогах и тротуарах ждет москвичей в понедельник, 22 декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На тротуарах, во дворах должна быть предельная аккуратность, потому что вся влага, которая выпадет в ночь на понедельник и в первой половине дня, она сначала подмерзнет, потому что холодная погода, затем снежок на нее ляжет, и будет очень сложная ситуация, очень скользко", - предостерег Вильфанд.
Ранее он сообщил, что на грядущей неделе в Москве сформируется снежный покров до 4 см.