Вильфанд: на дорогах Москвы ожидается сильная гололедица

Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что в столице сформируется снежный покров до 4 см

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сильная гололедица на дорогах и тротуарах ждет москвичей в понедельник, 22 декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На тротуарах, во дворах должна быть предельная аккуратность, потому что вся влага, которая выпадет в ночь на понедельник и в первой половине дня, она сначала подмерзнет, потому что холодная погода, затем снежок на нее ляжет, и будет очень сложная ситуация, очень скользко", - предостерег Вильфанд.

Ранее он сообщил, что на грядущей неделе в Москве сформируется снежный покров до 4 см.