Девочка, которую отец выбросил из окна, вернулась в Уфу на реабилитацию

Запланированы плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, прошла лечение в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России и вернулась в Уфу на реабилитацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"Трехлетняя девочка <...> вернулась в Уфу после лечения в Российской детской клинической больнице и проходит реабилитацию", - написал он.

По словам Рахматуллина, запланированы плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга.

Утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых в Уфе свою дочь, девочку госпитализировали с травмами в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали, после чего спецбортом доставили в РДКБ Минздрава России в Москву.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), отца девочки заключили под стражу. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при задержании мужчина вел себя неадекватно, не мог говорить. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.