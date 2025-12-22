Пенсионеры смогут использовать цифровое удостоверение в Мax

Такая же возможность уже есть и у членов многодетных семей, напомнили в Минтруде

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пенсионеры и граждане с инвалидностью теперь могут предъявлять удостоверение, оформленное на основе цифрового ID, через мобильное приложение Max. Этот документ можно использовать как полноценную замену бумажному удостоверению, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявлять удостоверение с правом на льготу, формируемые на основе цифрового ID, в мобильном приложении Max. Такая же возможность уже есть и у членов многодетных семей. Удостоверение может понадобиться в разных ситуациях: от получения скидок в розничных точках и бесплатного посещения музеев до подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Для получения цифрового удостоверения гражданину необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных. Пенсионерам следует искать соответствующую опцию в личном кабинете на портале госуслуг в разделе "Работа и пенсия", а гражданам с инвалидностью - в разделе "Документы для предъявления". После оформления права на портале "Госуслуги" можно приступать к активации в приложении Мax. Цифровой ID можно создать тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии или загранпаспорта нового образца, отметили в ведомстве.