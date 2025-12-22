Кабмин сформирует комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых к марту

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала план на итоговом заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минздрав с членами совета при правительстве сформирует комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых к марту 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К марту 2026 года будет сформирован комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых. Я бы хотела обратить внимание, что этот комплексный план должен быть преемственным по отношению к тому комплексному плану, который был разработан по отношению детей и подростков", - сказала Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.