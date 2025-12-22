BFMTV: грабители Лувра похитили более 8 тыс. алмазов и 200 жемчужин

Преступники использовали автогидроподъемник и два скутера, которые в разное время выехали к месту кражи из северного пригорода столицы Обервилье

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Ограбившие Лувр преступники украли из музея более 8 тыс. алмазов и 200 жемчужин. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные расследования.

Читайте также

Унизили за 400 секунд. У Франции не нашлось денег обезопасить Лувр

"Украв 8 украшений, воры из Лувра похитили немыслимое число драгоценных камней: более 8 тыс. алмазов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира", - указал BFMTV.

По данным телеканала, преступники использовали автогидроподъемник и два скутера, которые в разное время выехали к месту кражи из северного пригорода столицы Обервилье. Следователи также проверяют информацию о белом фургоне, который был припаркован на юге Парижа во время ограбления. Он не проезжал мимо Лувра, но мог использоваться для передачи украшений. Фургон пока не обнаружили.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. При этом СМИ отмечают, что как минимум с 2007 года руководство музея предупреждали об уязвимости конкретно этой галереи, где произошла кража, но достаточные для предотвращения кражи меры безопасности не были приняты.