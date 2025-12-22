Новый ректор НГУ планирует ускорить развитие вуза за счет опыта в Минобрнауки

Также Дмитрий Пышный назвал своей целью закрепление молодежи в науке

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Утвержденный новым ректором Новосибирского госуниверситета (НГУ) Дмитрий Пышный планирует ускорить развитие вуза за счет опыта, полученного за время работы замминистра науки и высшего образования России. Об этом он сообщил журналистам.

Пышный занимал должность замминистра науки и высшего образования с 2022 года.

"Надеюсь, тот опыт, который федеральная власть в меня вложила, позволит ускорить развитие Новосибирского госуниверситета. Нам необходимо будет повысить интеграцию между академическими институтами и НГУ", - сказал он.

Пышный добавил, что также планируется усилить роль специализированного учебно-научного центра вуза, где с упором на естественно-научные направления обучаются одаренные школьники со всей страны. Кроме этого, новый глава НГУ назвал своей целью закрепление молодежи в науке.

Ранее наблюдательный совет вуза под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова утвердил кандидату замминистра Дмитрия Пышного в качестве ректора НГУ.

Новосибирский государственный университет - один из ведущих научно исследовательских вузов России. Он тесно связан с институтами Сибирского отделения РАН. Около 80 % преподавателей - это ученые СО РАН, а студенты с ранних курсов занимаются исследованиями в более чем 100 лабораториях и свыше 30 научных институтах. НГУ входит в ряд ведущих российских и международных рейтингов по естественно-научным специальностям.