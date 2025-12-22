В Норильске рассказали о состоянии детей, которых заперли дома без еды

Они находятся в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Двое детей из семьи в Норильске, которые остались в квартире одни на несколько суток, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Ранее сообщалось, что женщина оставила своих детей одних в квартире на несколько суток, в результате чего один ребенок умер от голода, а двое других попали в больницу.

"Состояние детей тяжелое, но стабильное. Без отрицательной динамики. Получают всю необходимую помощь. Проводятся телемедицинские консультации с краевым центром охраны материнства и детства", - сообщили в министерстве.