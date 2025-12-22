Статья

Младенец умер от голода. Главное о ЧП в Норильске

Редакция сайта ТАСС

Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив своих четырех детей без присмотра и еды, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. В результате пятимесячный мальчик умер от голода, еще двое детей находятся в тяжелом состоянии.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О ЧП

Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив своих четырех детей без присмотра.

По версии следствия, обвиняемая проживала в квартире по улице Бегичева вместе с тремя дочерями в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном.

В период с 14 по 17 декабря обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив детей без должного присмотра и еды.

Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения.

Двух младших дочерей доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Старшую дочь поместили в социальный приют для детей.

Состояние детей

Двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Проводятся телемедицинские консультации с краевым центром охраны материнства и детства.

Расследование