Младенец умер от голода. Главное о ЧП в Норильске
09:48
Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив своих четырех детей без присмотра и еды, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. В результате пятимесячный мальчик умер от голода, еще двое детей находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О ЧП
- Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив своих четырех детей без присмотра.
- По версии следствия, обвиняемая проживала в квартире по улице Бегичева вместе с тремя дочерями в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном.
- В период с 14 по 17 декабря обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив детей без должного присмотра и еды.
- Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения.
- Двух младших дочерей доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.
- Старшую дочь поместили в социальный приют для детей.
Состояние детей
- Двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве региона.
- Проводятся телемедицинские консультации с краевым центром охраны материнства и детства.
Расследование
- В отношении женщины завели уголовное дело по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
- В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали отсутствие продуктов в холодильнике.
- Женщину заключили под стражу.