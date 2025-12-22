ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Младенец умер от голода. Главное о ЧП в Норильске

Редакция сайта ТАСС
09:48
© Официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив своих четырех детей без присмотра и еды, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. В результате пятимесячный мальчик умер от голода, еще двое детей находятся в тяжелом состоянии.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О ЧП

  • Жительница Норильска ушла из квартиры на четверо суток, оставив своих четырех детей без присмотра.
  • По версии следствия, обвиняемая проживала в квартире по улице Бегичева вместе с тремя дочерями в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном.
  • В период с 14 по 17 декабря обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив детей без должного присмотра и еды.
  • Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения.
  • Двух младших дочерей доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.
  • Старшую дочь поместили в социальный приют для детей.

Состояние детей

  • Двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве региона.
  • Проводятся телемедицинские консультации с краевым центром охраны материнства и детства.

Расследование

  • В отношении женщины завели уголовное дело по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
  • В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали отсутствие продуктов в холодильнике.
  • Женщину заключили под стражу.
 
РоссияКрасноярский край