Пушилин: устойчивость энергосистемы ДНР сохранили, несмотря на атаки ВСУ

Глава республики отметил, что энергетики первыми выходят на устранение "последствий вражеской агрессии"

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Энергетикам удалось сохранить устойчивость энергосистемы республики, несмотря на постоянные атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении с Днем энергетика.

"Вы обеспечиваете устойчивость энергосистемы республики в условиях, когда украинские боевики целенаправленно атакуют критически важные объекты электроэнергетики, и первыми выходите на устранение последствий вражеской агрессии", - обратился Пушилин к энергетикам в своем Telegram-канале.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также отметил усилия энергетиков по поддержанию работоспособности критической инфраструктуры на фоне ежедневных ударов ВСУ. Случаи повреждения энергообъектов глава региона назвал испытанием, которое специалисты преодолевают профессионально и самоотверженно.

На Запорожской АЭС подтвердили, что в 2025 году по вине ВСУ столкнулись с небывалыми вызовами. "Дорогого стоят те беспрецедентные вызовы, что нам пришлось встретить: 30 суток автономной работы от дизель-генераторов - такого еще не знала мировая атомная энергетика. Дорогого стоят каждый ремонт и каждое решение, принятое в условиях нестабильности", - отметили в Telegram-канале станции.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал энергетиков героями нашего времени. Он поблагодарил их за профессионализм, выдержку и ответственность. Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что от труда энергетиков зависит реализация потенциала ЛНР и укрепление энергетической безопасности.

22 декабря в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1920 года открылся VIII Всероссийский съезд Советов, принявший план ГОЭЛРО по электрификации РСФСР. Праздник установлен постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года.