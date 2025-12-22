ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоВоенная операция на Украине

Пушилин: устойчивость энергосистемы ДНР сохранили, несмотря на атаки ВСУ

Глава республики отметил, что энергетики первыми выходят на устранение "последствий вражеской агрессии"
Редакция сайта ТАСС
14:00

Глава ДНР Денис Пушилин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Энергетикам удалось сохранить устойчивость энергосистемы республики, несмотря на постоянные атаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении с Днем энергетика.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вы обеспечиваете устойчивость энергосистемы республики в условиях, когда украинские боевики целенаправленно атакуют критически важные объекты электроэнергетики, и первыми выходите на устранение последствий вражеской агрессии", - обратился Пушилин к энергетикам в своем Telegram-канале.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также отметил усилия энергетиков по поддержанию работоспособности критической инфраструктуры на фоне ежедневных ударов ВСУ. Случаи повреждения энергообъектов глава региона назвал испытанием, которое специалисты преодолевают профессионально и самоотверженно.

На Запорожской АЭС подтвердили, что в 2025 году по вине ВСУ столкнулись с небывалыми вызовами. "Дорогого стоят те беспрецедентные вызовы, что нам пришлось встретить: 30 суток автономной работы от дизель-генераторов - такого еще не знала мировая атомная энергетика. Дорогого стоят каждый ремонт и каждое решение, принятое в условиях нестабильности", - отметили в Telegram-канале станции.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал энергетиков героями нашего времени. Он поблагодарил их за профессионализм, выдержку и ответственность. Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что от труда энергетиков зависит реализация потенциала ЛНР и укрепление энергетической безопасности.

22 декабря в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1920 года открылся VIII Всероссийский съезд Советов, принявший план ГОЭЛРО по электрификации РСФСР. Праздник установлен постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года. 

РоссияПасечник, Леонид ИвановичПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичБалицкий, Евгений ВитальевичДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область