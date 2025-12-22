Степашин считает возможным пересмотр судами других решений по "схеме Долиной"

Председатель Ассоциации юристов России выразил признательность руководству Верховного суда за исправление ошибок и публичность дела

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Суды могут пересмотреть и другие решения, которые были приняты ранее по делам, касающимся так называемой схемы Долиной. Такое мнение высказал бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в интервью aif.ru.

"У нас, конечно, не прецедентное право. Но я думаю, что Верховный суд своим решением всем показал: действовать надо именно так. И при необходимости к некоторым другим сделкам, где пострадали невинные люди, судьи тоже вернутся", - сказал Степашин, отвечая на вопрос, могут ли после дела Долиной отменить и другие решения, от которых пострадали добросовестные покупатели квартир.

Он высказал признательность руководству Верховного суда за то, что оно взяло на себя исправление ошибки и сделало это публично. "Надо, чтобы все причастные к подобным процессам в следующий раз действовали аккуратнее. Может быть, стоит уточнить норму закона о периоде охлаждения при заключении сделки с недвижимостью. Чтобы у продавца было время разобраться, что на самом деле за этой сделкой стоит", - сказал Степашин.

Он отметил, что особенно это касается пожилых людей, у которых нет родственников и которые продают единственное жилье, так как они в основном и подвержены такого рода обманам мошенников.

В августе 2024 года появилась информация о том, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница квартиры Полина Лурье.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.