В Калининградской области предупредили о фейках об атаках ВСУ в Средиземном море

Фейковую информацию распространяют от имени губернатора региона Алексея Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Неизвестные лица распространяют фейковую информацию от имени губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о призыве не отправлять свои суда в порт региональной столицы в связи с атаками ВСУ на корабли в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-секретарь главы области Мариам Башкирова.

"Неизвестные рассылают администраторам региональных сообществ фейковое видео, в котором губернатор Алексей Беспрозванных якобы призывает судовладельцев не отправлять свои суда в порт Калининграда в связи с атаками ВСУ на корабли в Средиземном море. Голос на видео сгенерирован с помощью нейросети. За основу взято видео, на котором глава региона комментирует итоги прямой линии президента РФ", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в регионе распространялась недостоверная информация о том, что власти Калининградской области рассматривают передачу квартир эмигрировавших граждан участникам СВО, о чем также предупредили областные власти.