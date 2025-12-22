Роспотребнадзор проводит расследование из-за новости о туберкулезе у студента МГЮА

Ситуация находится на строгом контроле ведомства

Редакция сайта ТАСС

Здание Роспотребнадзора © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит расследование и противоэпидемические мероприятия в связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента МГЮА. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского отделения ведомства.

"В связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента ФГАОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)" территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном и Центральном административных округах проводится эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения об одном заболевшем в общежитии МГЮА. В университете сообщили ТАСС, что подозрение на туберкулез у одного из студентов на данный момент не подтвердилось.