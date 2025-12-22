В Москве признали законным заочный арест главреда "Дождя" по иноагентской статье

Как сказано в тексте решения суда, Тихон Дзядко не исполнял обязанности иноагента

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко © REUTERS/ Evgenia Novozhenina

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко (признан иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Постановление Головинского районного суда г. Москвы от 6 октября 2025 года об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении обвиняемого Дзядко оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.

Ранее Головинский суд заочно арестовал Дзядко на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Ранее по аналогичной статье были заочно арестованы журналистки "Дождя" Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе (обе признаны в РФ иноагентами). В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).