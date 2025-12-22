Дмитриев вернулся в Москву после переговоров в Майами
Редакция сайта ТАСС
22:20
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по украинскому урегулированию, прошедших в США в выходные.
"Снова в Москве", - написал он в Х, прикрепив видеоряд с новогодними украшениями столицы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев по возвращении в Москву доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч в Майами.
Переговоры по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.