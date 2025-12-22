ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дмитриев вернулся в Москву после переговоров в Майами

Об этом спецпредставитель президента сообщил в X, прикрепив видеоряд с новогодними украшениями столицы
22:20

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по украинскому урегулированию, прошедших в США в выходные.

"Снова в Москве", - написал он в Х, прикрепив видеоряд с новогодними украшениями столицы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев по возвращении в Москву доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч в Майами.

Переговоры по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. 

