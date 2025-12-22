Песков: Дмитриев в Москве доложит Путину об итогах переговоров в Майами

Спецпредставитель президента России представит доклад, когда прилетит из США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о переговорах в Майами уже в Москве, куда прилетит из США. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он в Москву должен прилететь, - ответил представитель Кремля на вопрос, направится ли Дмитриев из США в Санкт-Петербург, где находится российский лидер. - Ему еще надо добраться, путь неблизкий".

"Когда прилетит - он доложит президенту", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Несколько часов назад Дмитриев сообщил о своем вылете из США по окончании двухдневных переговоров по украинскому урегулированию. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер.