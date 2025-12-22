Статья

Итоги переговоров в Майами и отсутствие Алиева на саммите СНГ. Темы брифинга Пескова

По словам пресс-секретаря российского лидера, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит из США в Москву

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Итоги переговоров по украинскому урегулированию в Майами и отмена поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об итогах переговоров в Майами

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит из США в Москву: "Когда прилетит - он доложит президенту".

О публикации Reuters

Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, "абсолютно не соответствует действительности".

Об отмене поездки Алиева в Петербург