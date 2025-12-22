Итоги переговоров в Майами и отсутствие Алиева на саммите СНГ. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
08:57
Итоги переговоров по украинскому урегулированию в Майами и отмена поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Об итогах переговоров в Майами
- Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит из США в Москву: "Когда прилетит - он доложит президенту".
О публикации Reuters
- Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, "абсолютно не соответствует действительности".
Об отмене поездки Алиева в Петербург
- Кремль "с пониманием относится" к тому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не может присутствовать на саммите стран - участниц СНГ в Санкт-Петербурге из-за своего плотного графика.
- Россия и Азербайджан продолжают развивать партнерские отношения, Баку участвует во всех форматах работы СНГ: "Продолжаем развивать наши партнерские отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном. И Азербайджан продолжает участие во всех форматах Содружества".