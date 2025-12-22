Кремль с пониманием относится к отмене поездки Алиева в Санкт-Петербург

Президент Азербайджана не сможет присутствовать на саммите стран - участниц СНГ из-за своего плотного графика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев © Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль с пониманием относится к тому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не может присутствовать на саммите стран - участниц СНГ в Санкт-Петербурге из-за своего плотного графика. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, мы абсолютно с пониманием относимся, действительно, у глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года", - сказал он в ответ на вопрос, стало ли для Кремля неожиданностью отсутствие возможности у Алиева посетить саммит в Петербурге.