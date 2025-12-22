В Кремле опровергли данные Reuters о "притязаниях РФ на Восточную Европу"

Нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, абсолютно не соответствует реальности, указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Итоги переговоров в Майами и отсутствие Алиева на саммите СНГ. Темы брифинга Пескова

Reuters пишет об этом со ссылкой на якобы доклады американской разведки. Агентство в том числе утверждает, что речь якобы идет о балтийских странах и всей территории Украины.

Комментируя это, Песков указал, что нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов. "Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля.