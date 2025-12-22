Песков: отсутствие Алиева в Петербурге не мешает отношениям Москвы и Баку

Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и Азербайджан продолжают развитие партнерских отношений, Баку участвует во всех форматах работы Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что плотный график не позволяет азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву сегодня присутствовать на саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Продолжаем развивать наши партнерские отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном. И Азербайджан продолжает участие во всех форматах Содружества", - сказал представитель Кремля.

22 декабря государственное информационное агентство АзерТАдж сообщало, что Алиев не сможет поучаствовать в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика.