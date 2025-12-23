Россиянам посоветовали пригубить алкоголь в новогоднюю ночь, а не пить

Это поможет не испортить праздник себе и окружающим, отметил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава академик РАН Виктор Тутельян

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Алкоголь в новогоднюю ночь рекомендуется не пить, а только пригубить, чтобы не испортить праздник себе и окружающим. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава академик РАН Виктор Тутельян.

Читайте также Магия ритуалов: что способствует волшебству в Новый год

"Важно не пить, а только пригубить понемножку для настроения, чтобы не портить другим стол", - сказал Тутельян.

Он отметил, что во время застолья лучше больше говорить, отвлекаться на другие вещи "с тем, чтобы не переедать и особенно, конечно, не перепивать". "Потому что человек, который выпил лишнего, выпадает и портит настроение и праздник и себе, и другим", - добавил Тутельян.