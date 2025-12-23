Иммунолог Рябова заявила, что вакцинироваться от гриппа еще не поздно

Если в регионе наблюдается вспышка заболеваемости, то в качестве профилактики также могут помочь маски и перчатки, добавила научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сезоны вирусных инфекций сейчас время смазаны, грипп может циркулировать дольше обычного, при этом в качестве основной меры профилактики еще не поздно поставить прививку. Об этом сообщила ТАСС аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

"Естественно, не стоит забывать про сезонную вакцинацию. Если вы по каким-то причинам не вакцинировались до этого, то лучше сделать это сейчас, чем пропустить. Потому что у нас, к сожалению, сейчас немножко смазаны сезоны вирусных инфекций, гриппа, в том числе чуть пролонгирован. Поэтому вакцинироваться никогда от гриппа не поздно, несмотря на то, что сезон уже начался. Это единственное, чем мы специфически можем помочь организму", - рассказала она.

Врач отметила, если в регионе наблюдается вспышка заболеваемости, то в качестве профилактики также могут помочь барьерные средства защиты: маски и перчатки. В первую очередь это касается людей с проблемами иммунной системы и хроническими заболеваниями.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России - легкой и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой - 1,8%.