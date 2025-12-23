Онищенко назвал новогодние каникулы слишком длинными

Россиянам нечем себя занять, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новогодние каникулы в России слишком длинные, людям нечем себя занять в эти дни. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Даже в Москве трудно себя будет занять, хотя наше московское правительство ярмарки проводит, народные и ненародные гуляния. А что делать остальной России?" - сказал Онищенко.

Он отметил, что россиянам уже сейчас следует подумать, чем они займутся в праздничные дни, а также вспомнил, как режим труда и отдыха был устроен в СССР: тогда праздники были намного короче.

"Я помню то счастливое время, когда я работал главным врачом 31 декабря. Женщин отпускали с работы в 12 часов, чтобы они успели сделать салат оливье. Сами уходили на час раньше, с 31-го на 1-е встречали Новый год, 1-го отсыпались, а 2-го шли на работу. Такое же было. И хорошо было. А тут целых 12", - говорит академик.

Грядущие новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно и будут самыми длинными за последние годы.