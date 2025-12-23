Треть австралийцев считает причиной теракта в Сиднее бездействие властей

По мнению респондентов, правительство вело "слишком мягкую миграционную политику", "демонизировало Израиль, поощряя экстремистов", и не защищало граждан

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Почти треть австралийцев считают, что теракт в Сиднее произошел из-за бездействия премьер-министра страны Энтони Альбанезе и его правительства. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного австралийской исследовательской службой Roy Morgan.

Согласно информации Roy Morgan, 29% респондентов заявили, что главной причиной того, что исполнителям теракта на пляже Бондай в Сиднее удалось совершить столь тяжкое преступление, стала "слишком мягкая миграционная политика" действующего правительства, а также бездействие премьер-министра страны и глав МИД и МВД Пенни Вонг и Тони Берка. По мнению участников опроса "власти ничего не сделали для защиты Австралии и при этом демонизировали Израиль, поощряя экстремистов".

"Они разрешили проведение пропалестинских митингов и допустили прибытие слишком большого количества мигрантов из мусульманских стран в Австралию", - приводит Roy Morgan высказывания респондентов. Также в числе ошибочных действий правительства австралийцы указали признание палестинской государственности, финансирование исламских проповедников, поддержку антиизраильских протестов и прием беженцев из Газы и Сирии.

Еще 36% опрошенных сочли главными виновниками трагедии экстремистов и людей с "крайними религиозными и политическими убеждениями".

В компании указали, что опрос проводился по телефону с 18 по 19 декабря среди 1 297 граждан старше 18 лет. Погрешность не превышала 1,3%.