В Норильске брошенные на несколько дней дети кормили домашних животных

В семье жили собака породы стаффордширский терьер и кот

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дети из Норильска, брошенные в квартире матерью на несколько суток, кормили живших с ними домашних животных - собаку и кошку. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"[В семье жили] собака, породы стаффордширский терьер, и кот, сейчас они в приюте. Они не были истощены, то есть их кормили", - сообщил представитель ведомства, добавив, что их кормили дети. Чем именно, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что женщина проживала в квартире по улице Бегичева в Норильске вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года она ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения. В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали отсутствие продуктов питания в холодильнике. Две младшие дочери доставлены в больницу в тяжелом состоянии, старшая дочь помещена в соцприют для детей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Она заключена под стражу, в ходе допроса признала свою вину.