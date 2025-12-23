ТАСС: Лерчек регулярно посещает врача по разрешению суда

Следователь ранее запрещал блогеру ходить на приемы к доктору, сообщил один из участников процесса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обвиняемая в выводе денежных средств зарубеж, регулярно посещает врача из-за беременности по разрешению суда. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Ранее следователь действительно отказывал Валерии в посещении врача, однако суд разрешил и разрешает, благодаря чему во время беременности она посещает специалиста", - сообщил участник.

22 декабря в Гагаринском суде Москвы ее бывший муж Артем Чекалин дал показания по настоящему уголовному делу.

Чекалинa, ее бывший муж и его бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через Интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.