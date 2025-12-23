ВЦИОМ: выступление Путина на "Итогах года" понравилось 76% следивших за эфиром

Кроме того, 82% от числа следивших за программой отметили искренность главы государства при ответах на вопросы россиян и журналистов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина в программе "Итоги года" понравилось 76% россиян, которые следили за "Прямой линией". Об этом говорится в результатах опроса Аналитического центра ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований.

Согласно данным, 42% из числа следивших за выступлением заявили, что оно им "определенно понравилось", еще 34% ответили, что "скорее понравилось". Кроме того, 82% от числа следивших за программой отметили искренность главы государства при ответах на вопросы россиян и журналистов.

В числе ответов и предложений президента, которые наиболее понравились респондентам, чаще всего упоминались тема специальной военной операции и тезис о том, что победа будет за нами (10%), помощь участникам СВО и их семьям (5%) и меры социальной поддержки семей с детьми и многодетных (5%).

Отмечается, что о программе "Итоги года" в той или иной степени осведомлены 76% россиян. При этом 48% следили за ней в прямом эфире: 18% смотрели выступление от начала до конца, 30% видели отдельные фрагменты.

Всероссийский телефонный опрос провели 20 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.