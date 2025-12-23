Главную новогоднюю ель России впервые украсили метровые светодиодные снежинки

Всего для украшения дерева понадобилось 2,5 тыс. игрушек и 2,5 км гирлянд

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России, установленная на Соборной площади Кремля, наряжена и готова к праздникам, передает корреспондент ТАСС. Для украшения впервые использованы снежинки размером по 80 и 115 см.

Читайте также От Петра I до наших дней. История новогодней елки в России

"В этом году были использованы новые самые большие за историю оформления светодиодные снежинки размерами 80 и 115 см", - сообщили ТАСС в Управлении делами президента РФ. Всего для украшения 26-метрового дерева понадобилось 2,5 тыс. игрушек и 2,5 км гирлянд.

Главная ель страны каждый год украшается по-разному. На этот раз дизайн-проект ее оформления называется "Морозный узор". "В цветовой гамме используются перламутровые оттенки, передающие блеск кристаллов льда. Белый, золотой и синий дополняют зимнюю палитру", - отметили в управлении.

"Морозный узор" "сплетен" из мерцающих гирлянд, бус, кристаллов льда, шишек, снежных шаров и других украшений. Дополняют декор светодиодные подвески и сосульки с эффектом бегущего света.

Все игрушки и гирлянды российского производства, часть из них сделана вручную.

"В этом году при установке и оформлении главной новогодней ели страны особое внимание было уделено надежности конструкций, качеству светового оформления и безопасности всех элементов. Мы сделали все необходимое, чтобы праздничная атмосфера на Соборной площади сохранялась на протяжении всех новогодних мероприятий", - сказал начальник главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгений Ганзен.

"Есть специальная конструкция, которая удерживает дерево строго вертикально. Это металлическая труба и бетонные противовесы, все стягивается специальными винтами и заполняется щебнем", - поделился подробностями специалист. Он уточнил, что в монтаже и украшении ели было задействовано около 30 человек и два подъемных крана.

Главная ель страны

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. С 2007 года ель привозят только из Подмосковья.

В 2025 году выбор специалистов пал на столетнюю ель из деревни Землино Рузского муниципального округа Московской области. Ее отобрали за соответствие всем "кремлевским стандартам" - внешнюю красоту, ровный прочный ствол (диаметр достигает 64 см), пирамидальную форму, пышную хвою (размах нижних ветвей - 11 метров). Дерево также должно быть готово к температурным перепадам, первый из которых оно испытало прошедшей ночью, когда температура от плюс 1 градуса опустилась до минус 12.

Вместе с журналистами первыми увидеть главную новогоднюю ель России 23 декабря пришли ученики второго класса "Прогимназии №1" и "Прогимназии №43" Управделами президента РФ. Ребят пригласили как активных участников экологических акций и проектов. По традиции после новогодних праздников ель отправляется на переработку. В прошлые года из древесины делали клюшки для детских хоккейных команд, скворечники, кормушки для птиц, различные сувениры. Уже в 2026 году семена из шишек кремлевской ели будут посажены по всей стране.