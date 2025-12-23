Файзуллин исполнит мечты четверых детей в рамках акции "Елка желаний"

Министру строительства и ЖКХ досталось желание братьев из поселка Гедеоновка Смоленской области

Редакция сайта ТАСС

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнит новогодние мечты четверых детей.

Файзуллину досталось желание братьев из поселка Гедеоновка Смоленской области. Пятилетний Иван мечтает о тюбинг-ватрушке, а семилетний Александр - о комплексе раций. Также министр исполнит желание 16-летнего Ильи из села Смоляниново в ЛНР об осциллографе. Кроме того, глава Минстроя исполнит мечту восьмилетней Виктории из Москвы - она мечтает увидеть закулисье театра.

"Все это мы сможем организовать. "Елка желания" выполняет заветные желания детей, которые попали в эту программу. Мы у себя в министерстве тоже такое организовали - и заместители, и директоры департаментов, и наши сотрудники участвуют в этом мероприятии", - сказал Файзуллин.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.