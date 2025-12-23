Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с заболеваемостью инфекциями за год

Роста показателей по значимым инфекциям удалось не допустить, отметила глава ведомства Анна Попова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью различными инфекциями в России в целом по году стабильная и контролируемая, роста показателей по значимым инфекциям удалось не допустить. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить в целом по году и в целом по инфекционной заболеваемости, то ситуация у нас стабильная и контролируемая. В этом году мы не допустили роста каких-либо значимых инфекций. Мы фиксируем снижение кори, значимое снижение, снижение коклюша, снижение паротита. Это результат всех тех мер, которые были приняты в предыдущие годы", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Она добавила, что Роспотребнадзор стабилизирует ситуацию, и заверила россиян, что дальнейшего роста заболеваемости точно не будет. Аналогичная ситуация с кишечными и природно-очаговыми инфекциями.

"Если говорить о целом ряде инфекций, в первую очередь кишечных инфекций, которые мы видели растущими в периоде до 2019 года, то за прошедшие три-четыре года, эти цифры снижаются", - говорит Попова.