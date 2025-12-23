Володин призвал депутатов брать пример с Деда Мороза

Председатель Госдумы отметил, что в своих избирательных округах они должны решать проблемы, находить способы и пути урегулирования вопросов, которые волнуют граждан

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Госдумы/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны чувствовать свою ответственность, как и Дед Мороз, который приносит радость и подарки и поэтому не может быть беззаботным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность", - сказал Володин на пленарном заседании, отметив, что в старшей школе он исполнял роль Деда Мороза.

По его словам, депутаты в своих избирательных округах должны решать проблемы, находить способы и пути решения вопросов, которые волнуют граждан. "Хотите менять мир, начните с себя. Вот мы будем с себя начинать", - добавил председатель Госдумы.