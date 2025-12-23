Статья

Опасность "коврижек" от Запада и 588 принятых законов. Заявления Володина

Председатель Госдумы выступил на заключительном заседании осенней сессии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Синицын/ ТАСС

Депутаты Госдумы за 2025 год приняли 588 федеральных законов, 71% из которых - документы прямого действия. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

Он также отметил, что западные "коврижки и аплодисменты" приводят страны только к проблемам, как это случилось с Украиной. По словам Володина, Россия должна быть суверенной и сильной.

ТАСС собрал основные заявления председателя Госдумы.

О работе Госдумы

Депутаты Госдумы за 2025 год приняли 588 федеральных законов, 71% из которых - документы прямого действия: "Это самый высокий показатель за прошедшее время".

Госдума в 2025 году приняла 30 законов, направленных на обеспечение специальной военной операции, помощь военнослужащим, а также их семьям: "Мы с вами понимаем, почему мы определили для себя приоритет - поддержка специальной военной операции. Для нас это жизненно необходимо".

Госдума при поддержке всех парламентских фракций приняла 70,2% законов в ходе осенней сессии 2025 года, что демонстрирует уровень консолидации парламента: "Ну, и, конечно, это говорит о том, что несмотря на разность взглядов, своих программ, фракции, в первую очередь, думают о стране, а не о своей партийной привлекательности".

"Из принятых в этом году законов на развитие экономики направлено 118, социальной сферы - 82, по вопросам обороны и безопасности принято 55 законов, государственного строительства - 162, по бюджетной, налоговой и финансовой политике - 91 закон".

О действиях Запада

Россия никогда не была врагом для Европы: "Она давала возможность Европе развиваться, поставляя дешевые энергоресурсы, [делая] ее экономику более конкурентоспособной".

Власти европейских стран, как правило, формируют авторитарные режимы в своих странах и прикрываются демократией как ширмой: "Других учат, как им жить, но сами давно уже примером не являются".

Западные "коврижки и аплодисменты" приводят страны только к проблемам, как это случилось с Украиной, Россия должна быть суверенной и сильной: "Мы должны с вами понимать, что Россия может быть только сильной, а все коврижки и аплодисменты Запада ведут к большим проблемам, к которым привели Украину".

О конфликте на Украине

Евросоюз, экс-президент США Джо Байден и его сторонники несут ответственность за возникновение конфликта на Украине и гибель людей: "Именно они виноваты в гибели безвинных, пострадавших граждан, именно на их руках кровь людей".

О взаимодействии с правительством