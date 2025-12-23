ГД в 2025 году приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО

Поддержка СВО остается приоритетом для парламента, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в 2025 году приняла 30 законов, направленных на обеспечение специальной военной операции (СВО), помощь военнослужащим, а также их семьям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

"В 2025 году принято 30 законов, направленных на обеспечение СВО, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким. Всего с 2022 года принято 154 закона в этой сфере. Сформирована система, мы ее совершенствуем, исходя из вызовов, новых задач", - сказал Володин.

Он также отметил, что поддержка СВО остается приоритетом для парламента. "Мы с вами понимаем, почему мы определили для себя приоритет - поддержка специальной военной операции. Для нас это жизненно необходимо. И говоря об этом, надо высказать слова благодарности всем нашим солдатам и офицерам, которые сегодня находятся на передовой, очищают территорию Российской Федерации от неонацистов", - добавил Володин.