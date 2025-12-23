Володин: в 2025 году ГД приняла более 70% законов при поддержке всех фракций

Это демонстрирует уровень консолидации парламента, отметил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума при поддержке всех парламентских фракций приняла 70,2% законов в ходе осенней сессии 2025 года, что демонстрирует уровень консолидации парламента. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

"Из принятых в 2025 году законов на развитие экономики направлено 118, социальной сферы - 82, по вопросам обороны и безопасности принято 55 законов, государственного строительства - 162, по бюджетной, налоговой и финансовой политике - 91 закон. При поддержке всех фракций принято 70,2% всех законов", - сказал Володин.

По его словам, это демонстрирует уровень консолидации парламента. "Также хороший показатель, когда речь идет о поиске решений, которые мы поддерживаем вместе. И это следствие большой работы, которую проводят руководители фракции, конечно, каждая парламентская партия, потому что это оценка в том числе и парламентской культуры", - отметил он.

"Ну, и, конечно, это говорит о том, что несмотря на разность взглядов, своих программ, фракции, в первую очередь, думают о стране, а не о своей партийной привлекательности. Хочется высказать слова благодарности за это всем. Спасибо", - заключил председатель Госдумы.