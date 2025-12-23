ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин: Россия никогда не была врагом для Европы

РФ давала ей возможность развиваться, поставляя дешевые энергоресурсы, отметил председатель Госдумы
09:07
обновлено 09:35

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия давала Европе возможность развиваться и никогда не была для нее врагом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

"Россия никогда не была врагом для Европы. Она давала возможность Европе развиваться, поставляя дешевые энергоресурсы, [делая] ее экономику более конкурентоспособной", - сказал Володин.

Он обратил внимание, что некоторые европейские политики спекулируют на теме российской угрозы, чтобы сохранить власть. "[Жителям Европы] правильно было бы разобраться с такими политиками. Чем быстрее они уйдут, тем [скорее] дела в Европе пойдут в лучшую сторону", - заключил председатель Госдумы. 

