Володин назвал виновных в конфликте на Украине

По словам председателя ГД, ответственность за это несут Евросоюз, экс-президент США Джо Байден и его сторонники

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Евросоюз, экс-президент США Джо Байден и его сторонники несут ответственность за возникновение конфликта на Украине и гибель людей. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

"Евросоюз, Байден, его сторонники виновны в том, что происходит на Украине. Именно они виноваты в гибели безвинных, пострадавших граждан, именно на их руках кровь людей", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что сегодня виновники конфликта "пытаются сохранить свою власть", обвиняя во всем Россию. "Но мы с вами понимаем, что это всего лишь попытка остаться у власти. Но народ европейских государств сделает оценку их работы, и так же, как в ряде других стран, неизбежно произойдут изменения, потому что навязывать Россию в виде образа врага не получится", - подчеркнул Володин.